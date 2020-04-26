İzmir’de kısıtlamaya uymayan bin 203 kişiye ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İzmir’de denetimlerine aralıksız bir şekilde devam eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan bin 203 kişiye ceza yazdı.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İzmir’in de dahil olduğu 31 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İzmir’de denetimler sürüyor. Şehrin hemen her bölgesinde bulunan denetim noktalarında görev yapan emniyet güçleri, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem uyguladı. 23-25 Nisan tarihlerinde yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden bin 193 kişi hakkında idari işlem, 10 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Denetimlerde, toplam 2 milyon 590 bin 637 lira da para cezası kesildi.

Denetimler, kısıtlamanın biteceği saat 00.00’a kadar devam edecek.