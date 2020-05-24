  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de kaza sonrası takla atan otomobil denize düştü: 3 yaralı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada takla atarak denize düşen otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:47:31 -
İzmir’de kaza sonrası takla atan otomobil denize düştü: 3 yaralı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, iki otomobilin karıştığı kazada takla atarak denize düşen otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Urla istikametinden Güzelbahçe yönüne gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 UA 224 plakalı otomobil ile iddiaya göre önünde seyreden U.P.’ın kullandığı 35 EE 141 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kazaya karıştı. Kaza sonrası, 35 UA 224 plakalı otomobil takla atarak denize düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, deniz polisi, İzmir İtfaiyesinde görevli balık adamlar da sevk edildi. Yaşanılan olayın ardından D.G., M.Z. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Öte yandan, araç vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, hastanede tedavi altına alınan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı