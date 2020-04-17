İzmir’de kavgada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde çıkan bir kavgada bıçaklanarak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Nisan gecesi Abdi İpekçi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Rıdvan Önder (30) ile Ergün Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardında Ergün Ö., Rıdvan Önder’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Önder, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kısa sürede yakalandı

Rıdvan Önder’i bıçakla yaralayarak kaçan Ergün Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Alacak verecek meselesi

Emniyette sorguya alınan Ergün Ö., polise verdiği ilk ifadede alacak verecek meselesinden dolayı Rıdvan Önder ile tartıştıklarını ve bu yüzden kendisini bıçakladığını itiraf etti. Cinayet zanlısı Ergün Ö., sevk edildiği adliyede sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.