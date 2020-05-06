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İzmir'de karantina süresi dolan vatandaşlara fidan hediye edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 20:02:45 -
İzmir'de karantina süresi dolan vatandaşlara fidan hediye edildi

İZMİR (AA) - Suudi Arabistan'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmir'de karantina sürelerini tamamlayan 191 kişi, birer fidan hediye edilerek evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 191 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Çiğli Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'ndan ayrılan vatandaşlara/ Orman Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından çam fidanı hediye edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla otobüslere binen vatandaşlardan bazıları, fidanları İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ile yurdun bahçesine dikti.




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