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Aktüel

İzmir'de kamyonda 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:12:03 -
İzmir'de kamyonda 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de kamyonda yapılan aramada 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli kamyonu Bornova ilçesinde durdurdu.

Kamyonda dedektör köpek kullanılarak detaylı arama yapıldı. Aramada araca gizlenmiş 8 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Bulunan sentetik uyuşturucunun, kentte bugüne kadar tek operasyonda ele geçirilen aynı türdeki en yüksek uyuşturucu miktarı olduğu belirtildi.

Öte yandan Konak, Buca ve Bayraklı ilçelerinde de farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 815 gram kokain, bin 142 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.




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