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Aktüel İzmir'de kamu kurumlarına Kovid-19 tedbirli farklı mesai uygulaması
Aktüel

İzmir'de kamu kurumlarına Kovid-19 tedbirli farklı mesai uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-09-11 00:11:20 -
İzmir'de kamu kurumlarına Kovid-19 tedbirli farklı mesai uygulaması

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak ilçesindeki kamu kurumlarında 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kovid-19 tedbirleri kapsamında farklı mesai saati uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kovid-19 tedbirleri kapsamında yalnızca Konak ilçesindeki bazı kamu kurumlarında farklı mesai saati uygulaması olacağını aktardı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi'ne göre yalnızca Konak ilçesinin mülki idari sınırları içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları için mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Listede bulunan kamu kurum ve kuruluşları için mesai saatleri sabah 08.00-12.30, öğlen 13.00-16.30 olarak, bazı kamu kurum ve kuruluşları için ise mesai saatleri sabah 09.00-13.00, öğlen 13.30-17.30 olarak belirlenmiştir. Konak ilçesi dışındaki tüm ilçelerimiz sabah 08.30-12.30 öğlen, 13.30-17.30 arasındaki mesai saatleri uygulamasına devam edecektir.

Köşger, kurumlar arasında İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün de arasında olduğu 53 kurumun yer aldığını bildirdi.


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