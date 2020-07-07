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Aktüel

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 04:03:29 -
İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Cem Yazan (17), Ceritler Mahallesi'nde ailesine ait iş yerinin önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan Yazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Yazan'ın, Kiraz Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yazan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Cem Yazan'ın kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

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