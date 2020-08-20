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Yerel İzmir’de kadın cinayeti! Cam kırılma sesleri belli etti
Yerel

İzmir’de kadın cinayeti! Cam kırılma sesleri belli etti

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunduğu bildirildi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 08:43:00 - 2020-08-20 13:45:30
İzmir’de kadın cinayeti! Cam kırılma sesleri belli etti

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki kesikler sebebiyle evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Ceyda Yüksel, internetten tanıştığı Serkan D. ile alkol içti. Kadın bir süre sonra Serkan D'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi.

Bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşular durumu ihbar etti.

Kol kopma noktasına geldi

Sağlık ekipleri olay yerinde Ceyda Yüksel'in vücudunun bazı bölgelerinde oluşan cam kesiklerine müdahale etti. Müdahale sonrası Ceyda Yüksel'in yaşamını yitirdiği ve kolunun kopma noktasına geldiği bildirildi.

Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Serkan D’yi gözaltına aldı.

Kadının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yorumlar

rıfkı

hani neresinden baksan böyle bir sonuç doğuracağı aşikar değil mi?sosyal medyedan tanışma,içki içme,erkek arkadaşla başbaşa (sadece başbaşayla kaldıysa)sonuç hüsraaaaaaaaan
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