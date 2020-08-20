İzmir’de kadın cinayeti! Cam kırılma sesleri belli etti
İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunduğu bildirildi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi.
İzmir’in Bornova ilçesinde bir kadın vücudundaki kesikler sebebiyle evinde ölü bulundu.
İddiaya göre, Ceyda Yüksel, internetten tanıştığı Serkan D. ile alkol içti. Kadın bir süre sonra Serkan D'nin Barbaros Mahallesi 5218 sokaktaki evine geldi.
Bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikilinin bulunduğu evden cam kırılma seslerinin gelmesi üzerine komşular durumu ihbar etti.
Kol kopma noktasına geldi
Sağlık ekipleri olay yerinde Ceyda Yüksel'in vücudunun bazı bölgelerinde oluşan cam kesiklerine müdahale etti. Müdahale sonrası Ceyda Yüksel'in yaşamını yitirdiği ve kolunun kopma noktasına geldiği bildirildi.
Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Serkan D’yi gözaltına aldı.
Kadının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.