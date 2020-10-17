İzmir'de kaçak kum midyesi avcılarına 93 bin 800 lira para cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kaçak kum midyesi (akivades) avcılığı yapan 15 kişiye toplam 93 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek olarak Bostanlı önlerinde kaçak kum midyesi (akivades) avcılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, dalarak kum midyesi avcılığı yapan 15 kişi suç üstü yakalandı.

Yakalanan şahıslara yasak sahada kum midyesi avcılığı yaptıkları için 23 bin 800 lira ve ticari su ürünleri avcılığı için gerekli ruhsatın bulunmaması nedeniyle 70 bin lira olmak üzere 93 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.