0553 313 94 23

İzmir'de kaçak içki operasyonu! Damıtma sistemi kurmuşlar

Manisa'da kaçak içki imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bin 708 litre alkollü içki ile gümrük kaçağı 97 şişe içki ele geçirildi.

23 Ekim 2018 Salı 20:47
İzmir'de kaçak içki operasyonu! Damıtma sistemi kurmuşlar

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde kaçak içki imalatı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İmalat ve satış yaptığı belirlenen şüphelinin evine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen bin 708 litre alkollü içki ile 13 litre etil alkol, 10,5 litre anason yağı ve aroması, 2 sıvı ölçüm cihazı, bir damıtma sistemi yakalandı, şüpheli V.T. gözaltına alındı.

Yunusemre'ye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde de bir kişinin iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 97 şişe alkollü içki bulundu, iş yeri sahibi R.D. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:47
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı'nın nişanlısından Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
    1. Kaşıkçı'nın nişanlısından..
    2. Bakan Mustafa Varank: Üreticilerimizi..
    3. Manavgat’ta kumar baskını, 4 kişi..
    4. FETÖ'den aranan işadamı cezaevine..
    5. Siirt'te kaçak akaryakıt ve silah ele..
    6. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından dikkat..
    7. Kaybolan genci arama çalışmalarına ara..
    8. Avrupa Parlamentosu'ndan Cemal Kaşıkçı..
    9. PKK'nın sözde Diyarbakır sorumlusu..
    10. Başkan Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı..
    11. Havaleyi ateşle karıştırmamak gerek
    12. İzmir'de kaçak içki operasyonu!..
    13. Beşiktaş'ta flaş karar! Resmen açıklandı
    14. Yağ yakıp ödem attıran sumaklı yoğurt..
    15. Ertuğrul 'Sağlam' çaktı! Akbabalar..
    16. Yeni doğan bebeğin bakımı nasıl olmalı?
    17. Fayans temizliği nasıl yapılır?
    18. Tuvalet eğitimi verilirken nelere..
    19. Fayans temizliği nasıl yapılmalı?
    20. Sarılınca vücudun verdiği tepkiler..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?