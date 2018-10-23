İzmir'de kaçak içki operasyonu! Damıtma sistemi kurmuşlar

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde kaçak içki imalatı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İmalat ve satış yaptığı belirlenen şüphelinin evine düzenlenen operasyonda yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen bin 708 litre alkollü içki ile 13 litre etil alkol, 10,5 litre anason yağı ve aroması, 2 sıvı ölçüm cihazı, bir damıtma sistemi yakalandı, şüpheli V.T. gözaltına alındı.

Yunusemre'ye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde de bir kişinin iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 97 şişe alkollü içki bulundu, iş yeri sahibi R.D. gözaltına alındı.