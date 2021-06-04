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Gündem İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu
Gündem

İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tesiste operasyon düzenleyen polis, belirtilen adreste 16 bin 600 litre karışımlı akaryakıt tespit etti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 11:02:00 -
İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tesiste 16 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bir tesiste atık ürünlerden kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen polis, belirtilen adreste 16 bin 600 litre karışımlı akaryakıt tespit etti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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