İzmir kaç kişi kurtarıldı? | İzmir’de 30 Ekim Cuma günü 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem can ve mal kayıplarına yol açtı. 17 binada arama kurtarma ekipleri çalıştı. Peki, depremde kaç kişi vefat etti? | İzmir’de kaç kişi kurtarıldı? | İzmir’de yaşamını yitirenlerin isimleri.

İzmir’de kaç kişi kurtarıldı? | İzmir kaç kişi yaralı?

İzmir’de yıkılan 17 binanın 8’inde ara kurtarma çalışmaları tamamlandı. 9 binada ise çalışmalar sürdürülüyor. Depremde 24 vatandaşımız yaşamını yitirdi. 804 vatandaşımız ise yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. Yaralıların durumu hakkında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Fahrettin Koca, kurtarılan canlardan 435'inin tedavi altında olduğunu ifade etti. Depremzedelerin 25'inin yoğun bakımda olduğunu belirten Koca 9 kişinin ise ameliyata alındığını söyledi. Ayrıca bakan Koca, 364 kişinin taburcu olduğunu ifade etti.