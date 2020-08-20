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Aktüel İzmir'de jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu
Aktüel

İzmir'de jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:28:30 -
İzmir'de jandarmadan drone destekli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerinin drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın Umurlu Mahallesi'ndeki evinde ve bahçesinde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Operasyonda, drone ile evin bahçesinde tespit edilen 70 kök kenevir bitkisi, evde ise 4 kilogram 576 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca evde yarı otomatik av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve hassas terazi bulundu.

Operasyonda, ev sahibi A.A. ile uyuşturucu maddeyle ilgisi olduğu belirlenen Z.A, A.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

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