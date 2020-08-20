İzmir’de jandarmadan drone destekli operasyon

Uyuşturucu çetelerine ve şüphelilerine bir darbe daha geldi. Jandarma ekipleri bu kez İzmir’de bir operasyonu daha başarıyla sonuçlandırdı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerinin drone destekli uyuşturucu operasyonu görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yayılırken basında da geniş yankı buldu.

Olayda 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonun içeriğine ilişkin bilgi gelirken uyuşturucu türü hakkında henüz bilgi edinilemedi.

Türkiye’de güvenlik güçleri birçok operasyonda drone desteğini kullanıyor.

Son zamanlarda İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde de drone destekli operasyonların görüntüleri basına yansıyor.