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Yerel İzmir’de jandarmadan drone destekli operasyon
Yerel

İzmir’de jandarmadan drone destekli operasyon

İzmir’in Kiraz ilçesinde jandarmanın drone destekli yaptığı uyuşturucu operasyonu görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:30:00 -

Uyuşturucu çetelerine ve şüphelilerine bir darbe daha geldi. Jandarma ekipleri bu kez İzmir’de bir operasyonu daha başarıyla sonuçlandırdı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerinin drone destekli uyuşturucu operasyonu görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yayılırken basında da geniş yankı buldu.

Olayda 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonun içeriğine ilişkin bilgi gelirken uyuşturucu türü hakkında henüz bilgi edinilemedi.

Türkiye’de güvenlik güçleri birçok operasyonda drone desteğini kullanıyor.

Son zamanlarda İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde de drone destekli operasyonların görüntüleri basına yansıyor.

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