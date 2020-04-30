İzmir’de iyileşen hastalar bir bir taburcu oluyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gören 70, 71 ve 92 yaşındaki hastalar sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinden korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede umut verici haber geldi. Covid-19 şüphesiyle hastaneye başvuran ve testlerinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan 3 hasta taburcu edildi. Yaşları 70, 71 ve 92 olan hastalar verdikleri zorlu mücadelenin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrıldı.

Hastaların durumu hakkında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü, “Hastalarımızın 3’ü de 65 yaş üstü. Benzer şekilde nefes darlığı şikayetleri ile hastanemize başvurdular. Covid-19 testleri pozitif çıkınca yatışlarını yaparak tedavilerine başladık. 3 hastamız da yaklaşık 1 ay tedavi gördüler. Hastalarımızdan 1’i yoğun solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı, 10 gün içerisinde durumundaki iyileşmeyle birlikte yeniden servise aldık. Bugün geldiğimiz noktada ise çalışma arkadaşlarımızla birlikte verdiğimiz mücadelenin vardığı noktadan gururluyuz” dedi.

“Mücadeleye devam ediyoruz”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Covid-19 salgınıyla mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, “Başta hastanemiz olmak üzere tüm birimlerimizle bu salgınla mücadelede 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Her geçen gün daha fazla güzel haber alıyoruz. Ancak bu haberler rehavete sebep olmamalı. Önlemlerimize devam ederek çok yakında Covid-19 mücadelesini kazanacağız” diye konuştu.