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Aktüel

İzmir'de iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:25:55 -
İzmir'de iş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde cep telefonu dükkanına pompalı tüfekle yapılan saldırı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Başını kapüşonla kapatan ve yüzü seçilemeyen bir kişi, elindeki pompalı tüfekle gece geç saatlerde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kepenkleri kapalı konumdaki cep telefonu dükkanına ateş etti.

İş yerinin camlarının kırıldığı saldırı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Ahmet Oğuz Akıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasımlarının bulunmadığını belirterek, "Olayı, komşularımızdan duyduk. Polisler geldi kamera kayıtlarını inceledi. Üst komşumuz olaydan yarım saat sonra kamerayla birinin gelip video çektiğini söyledi. Şüphelendik kamera kayıtlarına baktık ve ikinci kişiyi de gördük. Saldırıyı yapanların bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Akıllı, aynı sokakta bir süre önce de benzeri olayların yaşandığını öne sürdü.


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