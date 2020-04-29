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Aktüel

İzmir'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

2020-04-29 22:28:35 -
İzmir'de iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir börekçiye ait iş yerinden televizyonun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altındağ semtinde, gece vakti bir börekçiye ait iş yerine gelen bir şüpheli, içeri girerek duvara sabitlenmiş televizyonu alıp kaçtı.

Sabah iş yerine geldiğinde televizyonun olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Televizyonun çalındığını gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Olay yerinde kayıtları incelemeye alan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzü kapalı bir şekilde dükkanın kapısını zorlayıp içeri giren şüphelinin, duvardaki televizyonu yerinden söktükten sonra koşarak dükkandan uzaklaşması yer alıyor.

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