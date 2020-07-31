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Aktüel

İzmir'de iş yerinde çıkan yangın bitişikteki 4 dükkana sıçradı

İtfaiye, kozmetik ürünleri satışı yapılan iş yerlerindeki yangını söndürmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-31 23:40:52 -
İzmir'de iş yerinde çıkan yangın bitişikteki 4 dükkana sıçradı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, kozmetik satışı yapılan iş yerinde çıkan ve daha sonra yandaki 4 dükkana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Gıda Çarşısı'nda bulanan ve toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki kozmetik ürünleri satışı yapılan diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Küçük çapta patlamaların da olduğu yangın nedeniyle 5 iş yeri alev aldı.

Yangını haber alan dükkan sahipleri, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Öte yandan yangın nedeniyle duman etkilenen bir itfaiye eri tedavi altına alındı.

Alevlerin zaman zaman yükseldiği yangına itfaiyenin müdahelesi sürüyor.



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