İzmir'de ipek böcekçiliğini kadınlar canlandıracak

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 14 kadın, ipek böceklerinden elde ettikleri kozaları satarak ev ekonomisine katkı sunacak.

Kendilerine tahsis edilen binada tüm günlerini ipek böceklerine ayıran kadınlar, bir zamanlar bu alanda önemli merkez olan şehrin yeniden eski günlerine dönmesine öncülük ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi iş birliğinde kadınların ipek böcekçiliğine yönelmeleri için yaklaşık 9 ay önce çalışma başlatıldı.

Hazırlanan projeyle gönüllü 14 kadın, bir dönem ipek böcekçiliğinde önemli üretim merkezlerinden olan Ödemiş'in yeniden eski günlerine dönmesi için adeta ellerini taşın altına koydu.

Verilen eğitimlerin ardından 2 katlı bir bina koza üretimi için kadınlara tahsis edildi. Kozabirlik'ten gelen böcekleri dut yapraklarıyla besleyen kadınlar, tüm mesailerini bu işe ayırmaya başladı.

Önceden genellikle hayvancılık yapan eşlerine yardım eden kadınlar, şimdi ipek böceği ile para kazanmasını da öğrendi.

Yakın zamanda ilk kozalarını toplayacak kadınlar, ilerleyen yıllarda buradan topladıkları kozaları ürüne çevirerek satmayı da planlıyor.

- Dut ormanı tesis edilecek

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kadın çiftçiler üzerinden sektöre yeni dallar eklemeye başladıklarını söyledi.

Ödemiş'deki ipek böcekçiliği projesine eylülde başladıklarını belirten Özen, "Daha önce ciddi anlamda bir potansiyele sahip olan ipek böcekçiliğini kadınlarımız elinden yeniden canlandırmak istiyoruz. Kurslarımızı bütün bölgelerde yapıyoruz ama sonucunda heyecanlı bir tablo ortaya çıktığı zaman çok mutlu oluyoruz." dedi.

Özen, üretici sayısını daha da artırmayı planladıklarını dile getirerek, gelecek dönemde bölgede dut ormanı tesis edileceğini vurguladı.

Kadınların üretime katkısının çok önemli olduğuna işaret eden Özen, "Ödemiş geçmişte ipek böcekçiliğinde önemli bir yere sahipti. İnşallah yeniden eski günlerine dönme anlamında hızlı bir çalışma içerisine girdik. Ödemiş'i Türkiye'nin önemli ipek böcekçiliği merkezlerinden biri yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Nazmiye Aynalı ise dut yapraklarını erkeklerin getirdiğini, diğer tüm işleri kendilerinin yaptığını ifade etti.

Böcekler geldiğinde karıncadan daha küçük olduklarını belirten Aynalı, ilk önce birkaç yaprakla beslemeye başladıkları böceklerin gün gün büyüdüklerine şahit olduklarını anlattı.

Aynalı, böceklerin 4 gün yemek yediğini, 1 gün ise uyuduklarını aktararak, "Bunlar bir günde 9 traktör dut yaprağı yiyor. Tabii süreç kolay değil. Her işte olduğu gibi burada da zor ama 14 kadın bu işi severek yapıyoruz. İnşallah ürettiğimiz bu böceklerden güzel ipekler çıkacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk hasadı çok kısa süre içinde yapacaklarını belirten Aynalı, bundan dolayı da çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Daha önce herhangi bir iş yapmadıklarını vurgulayan Aynalı, "Kadınların kendi parasını kazanması kadar güzel bir şey yok. O yüzden 14 kişinin buradan ekmek yemesi çok güzel bir duygu. Devletimize teşekkür ediyorum." dedi.



