İzmir’de İMOK Tırmanma Kupası heyecanı

İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü’nün (İMOK) düzenlediği üç büyük yarış arasında yer alan İMOK Tırmanma Kupası’nın ilki pazar günü Karşıyaka Parkuru’nda gerçekleştirilecek.

Motor sporuna gönül veren İzmirlilerin katkılarıyla kurulan ve Erkan Yanıkoğlu’nun başkanlık görevini üstlendiği İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK), sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim seminerlerinin ardından bu kez 3 yarıştan oluşan tırmanma kupası ile sezona yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Nisan ayında ilk kez resmi yarış organizasyonunu başarıyla gerçekleştiren İMOK, 14 Temmuz’da Karşıyaka Yamanlar Karagöl kavşağından Seyirtepe istikametindeki Sancaklı Köyü sapağından start alacak ‘İMOK Tırmanma Kupası’yla yeniden İzmirlilere heyecanlı saatler yaşatacak. 3 yarıştan oluşan kupanın 2. ayağı 25 Ağustos, 3. ayağı ise 20 Ekim’de koşulacak.

Şehit aileleri unutulmadı

Sadece yarış düzenleyen bir kulüp olmaktan çok, sosyal sorumluluklarla da motor sporuna gönül verenlere hizmet etmeyi kendine ilke olarak benimseyen İMOK, cumartesi ve pazar günü büyük heyecana sahne olacak yarışlara tüm İzmirlileri davet etti. 20-21 Nisan Bornova’da yapılan tırmanma yarışını şehitlerimiz ve şehit aileleri anısına düzenleyen İMOK, Karşıyaka’daki yarışı da kulüp destekçilerinden Emine ve Serdar Sarıduman’ın yeni doğan oğulları Mehmet Sarıduman’a armağan edecekler. Şu ana kadar 19 yarışçının kayıt yaptırdığı ‘İMOK Tırmanma Kupası’ pazar saat 14.30’da start alacak ve yarış adeta festival havasında geçecek. Renkli görüntülere sahne olacak organizasyon Sancaklı Köyü’nde saat 18.30’da yapılacak ödül töreniyle son bulacak.

Heyecan artıyor

İMOK destekçilerinden Serkan Sarıduman, “Geçen hafta doğan yeğenimin ve merhum babamın ismini yaşatacak böyle bir organizasyona ailecek destek verme kararı aldık. Bu karara ilaveten Serdar Sarıduman da yarışmada start alma kararı vererek heyecanımızı arttırdı. Geçen hafta doğan yeğenime merhum babamın ismini veren canım kardeşim ve eşine tüm aile adına tekrar teşekkür ederim. İkisinin de ismini yaşatmak adına böyle bir organizasyona ailece destek verme kararı aldık. Bu karara ilaveten Serdar Sarıduman da bu yarışta start almaya karar vererek heyecanımızı daha da arttırdı. Ayrıca bu etkinliğin tamamının mimarı ve düşünce babası Yücel Yazıcı kardeşime ve gerçekleşmesine olanak veren İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü’ne (İMOK) sonsuz teşekkür ederiz” dedi.