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Aktüel İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 02:05:02 -
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kamil Karadeniz yönetimindeki 45 TP 253 plakalı otomobil Gazi Bulvarı ile Halit Ziya Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Oğuzhan Ümmet İpek (25) idaresindeki 35 ALZ 741 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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