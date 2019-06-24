İzmir'de iki motosiklet devrildi! Ölü ve yaralı var
İzmir'in Bornova ilçesinde iki motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.24 Haziran 2019 Pazartesi 16:34
Bornova'dan Kemalpaşa yönüne ilerleyen Oğuz Öcay (31) yönetimindeki motosiklet Işıkkent Mahallesi'ndeİzmir-İstanbul Otoyolu kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bu motosikletin arkasından gelen Ramazan Tatar yönetimindeki motosiklet de kaza yapan motosiklete çarpmamak için ani manevra yapınca devrildi.
Kazada Öcay hayatını kaybetti, Tatar ise yaralandı.
Ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tatar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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