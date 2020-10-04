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Aktüel İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Aktüel

İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 02:15:01 -
İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulubatlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm A. ve Selahattin Ö. silahla, Onur U. ise bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Müslüm A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerden Serkan B, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olay yerinden kaçan Ekrem K. ile kardeşi Mert K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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