İzmir'de içki masasında Kur'an'ı yırtıp yakmışlardı! Olay sözler geldi

Kurtuluş Tayiz, İzmir'de iki alçağın Kur'an-ı Kerim yakmasını köşesine taşıdı. "Dindarlar, bu ülkede kendilerini hep özenli bir dil kullanmak zorunda hissetti; kimseyi incitmeyelim, yanlış anlaşılmasın vs. Bu çevreler ise daha nobran, daha teklifsiz, daha toptancı oldu hep. Toplumun büyük bir kesimini rahatlıkla 'terörizmle' özdeşleştirebildiler. 'İslami terörizm' bu kavramların başında geliyor. Kimi sapık davranışları, hırsızlık veya kabul görmeyen hareketleri "hacı", "hoca", "imam", 'İslamcı' vs. sıfatlarla, toptancı ifadelerle rahatlıkla genele mal edebiliyorlar. Bu nefret dilinden haz duydukları bile söylenebilir" ifadelerini kullanan Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim yakan İzmirliler!

Başlığın kışkırtıcı olduğunun farkındayım. İzmir'de iki kendini bilmezin yaptığı bu aşağılık eylemi bir şehre mal etmek elbette mümkün değil.

Fakat bu duyarlılığa sadece dindarlar ve muhafazakârlar sahip; nedense kendini "laikçi", "solcu", "Atatürkçü", "Türkçü" vb. biçimde tanımlayanlarda hiç böyle bir hassasiyet yok. Konu dindarlar, İslamiyet, muhafazakârlar olunca, çekinmeden toptancı yakıştırmalarda bulunabiliyorlar. İçki masasında Kur'an-ı Kerim yakmakla, bu toptancı ifadeleri kullanmak birbirine son derece yakın bir zihniyetin ürünü.

Dindarlar, bu ülkede kendilerini hep özenli bir dil kullanmak zorunda hissetti; kimseyi incitmeyelim, yanlış anlaşılmasın vs. Bu çevreler ise daha nobran, daha teklifsiz, daha toptancı oldu hep. Toplumun büyük bir kesimini rahatlıkla "terörizmle" özdeşleştirebildiler. "İslami terörizm" bu kavramların başında geliyor. Kimi sapık davranışları, hırsızlık veya kabul görmeyen hareketleri "hacı", "hoca", "imam", "İslamcı" vs. sıfatlarla, toptancı ifadelerle rahatlıkla genele mal edebiliyorlar. Bu nefret dilinden haz duydukları bile söylenebilir.

Peki niye dindarlar bu kadar dikkatliyken, sözde bu Atatürkçü, laikçi, solcu, Kemalist çevreler dikkatsiz, nobran, toptancı, ötekileştiren ve hatta düşmanlaştıran bir dil kullanabiliyor?

Tek sebebi bu toprakları, ülkeyi kendilerinin babalarının çiftliği sanmaları!

Evet, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tek sahibi olarak kendilerini görüyorlar.

Siyasetten topluma, sanattan spora kadar geniş bir alana sirayet eden bu anlayış bugün temsilini CHP'de buluyor.

İzmir CHP'nin kalesi! Mahvetmişler güzelim şehri ama buna dur diyecek örgütlü bir güç yok. AK Parti büyük oranda oy alıyor ama henüz CHP'ye galebe çalacak güçte değil. İzmir'de dindarlar ciddi derecede sindirilmiş durumda. Şehir hayatını Kur'an-ı Kerim yakan bu tipler terörize ediyor. Yunan askeri liderlerinin, Anadolu'yu işgal eden kuvvetlerin isimleriyle, heykelleriyle kuşatılan bu şehri bence en iyi Kur'an-ı Kerim yakan tipler temsil ediyor. Meşruiyet kaynakları ise mevcut CHP zihniyeti ve onu ayakta tutan marjinal ideolojiler.

Bu gerçeğin farkına varmadıkça gelişme kaydetmeleri zor. İslamiyet'i "gerici", dindarları "düşman" olarak görmeye devam edecekler. Özenli bir dili hiçbir zaman kullanmayacaklar.

Yazık!"