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Aktüel İzmir'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

İzmir'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-05 02:06:21 -
İzmir'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Meriç Mahallesi'nde hurda işi yapan kişilere kiralanan arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, alanda çok sayıda yanıcı madde olması nedeniyle hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, hurda işi yapan kişilerin, yaklaşık 2 hafta önce işe yarar malzemeleri alarak alanı boşalttığı, kalan malzemelerin, hurdacılar tarafından bırakılan çöpler olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

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