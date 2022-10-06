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Gündem İzmir'de helikopter destekli operasyon
Gündem

İzmir'de helikopter destekli operasyon

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan arananlara yönelik helikopter destekli operasyonda 39 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 20:03:00 -
İzmir'de helikopter destekli operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da "uyuşturucu madde ticareti", "taksirle ölüme neden olma, yaralama" gibi suçlardan aranan 58 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Helikopter ve Özel Harekat destekli 118 ayrı ekipten oluşan 247 polis, önceden belirlenen
adreslere baskın yaptı.

Operasyonda, aranan 39 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor

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