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Aktüel İzmir'de hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı ileri sürülen zanlılar adliyede
Aktüel

İzmir'de hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı ileri sürülen zanlılar adliyede

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:02:48 -
İzmir'de hazine arazilerini kanuna aykırı şekilde satmaya çalıştığı ileri sürülen zanlılar adliyede

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde, hazine ve orman arazilerini kanuna aykırı olarak satmaya çalıştığı iddia edilen 6'sı kamu görevlisi 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan M.Ç, M.K, N.A, M.Y, D.G, M.Ö, G.U. ve B.E'nin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Urla Adliyesine sevk edildi.

- Operasyon

Jandarma ekipleri, Urla'da hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği ve 2B vasfındaki arazilerle ilgili usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 24 Aralık'ta 6'sı kamu görevlisi 8 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "irtikap" gibi suçları işledikleri öne sürülmüştü.

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