  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Libya'dan BM'ye tepki!

Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip oldular

Bomba iddia! Pierre Webo Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

Organik gübre desteği başvuru | Organik gübre desteği ne kadar?
için kalan
Aktüel

İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 03:25:09 -
İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki ahırda bulunan 17 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, zanlıların minibüsle olay yerinden uzaklaşan V.T, C.Ş. ve F.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler çalışma sonucu gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Çalıntı hayvanları satın alan A.K.G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı