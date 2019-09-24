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İzmir'de hayır yemeği 'zehir' oldu!

İzmir'in Bergama ilçesinde, iddiaya göre hayır yemeğinde tavuklu pilav yedikleri ileri sürülen 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

24 Eylül 2019 Salı 08:20
İzmir'de hayır yemeği 'zehir' oldu!

Öğle saatlerinde bir vatandaş tarafından Bergama - Kınık garajı yanında tavuklu pilav dağıltıldı. Tavuklu pilav yiyen 50 kişi, bir süre sonra bulantı, kusma ve ateş gibi şikayetlerle Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedaviye alınan vatandaşların, hayır yemeğinde yemiş oldukları tavuklu pilav nedeniyle zehirlendiği ileri sürüldü. Hayır yemeğinden yedikten sonra Kınık'a giden bazı vatandaşların da burada fenalaştığı ve Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdukları öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 08:20
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