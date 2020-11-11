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Aktüel İzmir’de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Aktüel

İzmir’de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:41:00 -
İzmir’de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kurum, Twitter hesabından İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. İzmir'de bugüne kadar 513 bin 978 bağımsız birimde hasar tespiti yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Binin üzerinde personelimiz, mobil laboratuvarlarımız ve özel yazılımlı hasar tespit dronlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarda 97 bin 575 bina incelendi. Acil yıkılacak ağır hasarlı-yıkık 413, orta hasarlı 434, az hasarlı 4 bin 412 bina tespit edildi, 92 bin 316 binanın hasarsız olduğu belirlendi" bilgisine de yer verdi.

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