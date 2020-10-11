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Aktüel İzmir'de hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Aktüel

İzmir'de hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:49:11 -
İzmir'de hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hasan Y. idaresindeki 35 SA 472 plakalı taksi, Ulukent-Seyrek kara yolunda 35 AKK 68 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yol kenarındaki dere yatağına savruldu. Kazada, taksideki 4 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takside sıkışan Hasan Y. ile 3 yolcusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taksi sürücüsü Hasan Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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