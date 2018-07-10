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İzmir'de hacze giden avukata hakaret eden sanığa hapis cezası

Karabağlar ilçesindeki bir iş yerine haciz  işlemi için giden avukata hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu iddiasıyla  yargılanan sanığa 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

10 Temmuz 2018 Salı 15:40
İzmir'de hacze giden avukata hakaret eden sanığa hapis cezası

İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki avukat Ali  Balcı ve sanık K.T'nin avukatı katıldı.

Balcı, olay tarihinde alacaklı vekili olarak haciz işlemi için gittiği  iş yerinde sanığın kendisine, 2-3 kez "terbiyesiz" diye hakaret ettiğini öne  sürerek, polis ve icra memurunun araya girmesinin ardından tehditler savurduğunu  iddia ettiği K.T'nin cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Mehmet Gerem ise müvekkilinin öncelikle beraatini,  mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını  istedi.

Hakim, "hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay, "basit tehdit" suçundan ise 1 ay  hapis cezasına çarptırdığı K.T'nin duruşmalardaki iyi halini göz önünde  bulundurarak 1 yıl 15 güne indirdiği bu cezanın ertelenmemesine ve adli para  cezasına çevrilmemesine karar verdi.

Duruşma sonunda AA muhabirine açıklama yapan Balcı, söz konusu  kararın, yargıya siyaseti alet etmeye çalışan kişilere engel olma ve yargının  bağımsızlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

OLAY

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir adrese haciz işlemi için giden  İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ali Balcı'yı, 14 Mart 2017'de gerçek kimliğini  gizleyerek, kendisini "Bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı" olarak  tanıtan K.T'nin, "İlçe başkanını aradım, şimdi geliyor. Hadi yap bakalım haciz  yapabiliyorsan, göreyim seni" diye tehdit ettiği, Balcı'ya görevinden dolayı  hakaretlerde bulunduğu öne sürülmüştü.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, sanık K.T. hakkında  hazırladığı iddianamede, "Hakaret ve tehdit" suçlamalarıyla dava açmıştı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:40
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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