İzmir'de göçmen operasyonu! 27 Afgan yakalandı İzmir Aliağa'da durdurulan bir kamyonette 27 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi Bahadır Boğazı mevkisinde 42 EV 299 plakalı kamyoneti durdurdu. Kemal Geyikçi'nin kullandığı kamyonette 13'ü çocuk 27 Afgan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Yurt dışına geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı. Göçmenler ise İl Göç İdaresine gönderildi.

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