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Aktüel

İzmir'de geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:40:02 -
İzmir'de geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 26 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 26 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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