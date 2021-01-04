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Aktüel İzmir'de gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor
Aktüel

İzmir'de gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:42:35 -
İzmir'de gelişigüzel atılan molozlar tepki çekiyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesindeki tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını da rahatsız ediyor.

Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye gelip, moloz ve çöp döktüğünü aktaran bölge halkı, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.

Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü ifade ederek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini aktardı.

Öte yandan drone ile havadan görüntülenen alandaki molozların geliş bir alanı kapladığı görüldü.


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