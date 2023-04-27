İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın! Patlama sesleri duyuldu, vatandaşlar balkonlardan atladı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

Yangın akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikale Mahallesi'nde bulunan Folkart Sitesi'nde çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bazı vatandaşlar balkondan atladı

Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi. 8 katlı 4 bloğun bulunduğu sitede çıkan yangın, İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de yangın çıkan sitede oturduğu öğrenildi.

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İbrahim Tatlıses: Gelen mala gelsin

Yangında evde olmadığını sosyal medya adresinden açıklayan İbrahim Tatlıses, "Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum izmire uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşaallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" sözlerine yer verdi.