  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Almanya ve İngiltere 'tank' anlaşması, yeni karar: Mühimmatı için birlikte çalışacak! İşte ilan etti

10 bin polis alımı yapılacak

İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!

Türkiye'de petrol fışkırıyor: Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı: Sahaların keşfi için yerine getireceğiz

CHP mitinginde Kılıçdaroğlu’na tepki

ABD'de bankacılık kirizi dinmek bilmiyor

Selçuk Bayraktar yine göz kamaştırıyor! ﻿Resmen imzalar atıldı: Baykar, kardeş ülke ile üretecek! İyi niyet protokolü...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 27 Nisan paylaşımı: Ahlaksızlık örneklerinden biriydi

Ruslar Türkiye'ye akın edecek! Putin'den Rusya ve Türkiye arasındaki ticareti için uçuş sayısı açıklaması geldi
Yerel İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın! Patlama sesleri duyuldu, vatandaşlar balkonlardan atladı
Yerel

İzmir'de Folkart Sitesi'nde yangın! Patlama sesleri duyuldu, vatandaşlar balkonlardan atladı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 23:49:00 - 2023-04-27 23:58:51

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlama sesleri duyulurken bazı vatandaşların kurtulmak için balkonlardan atladığı öğrenildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

Yangın akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikale Mahallesi'nde bulunan Folkart Sitesi'nde çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bazı vatandaşlar balkondan atladı

Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi. 8 katlı 4 bloğun bulunduğu sitede çıkan yangın, İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de yangın çıkan sitede oturduğu öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İbrahim Tatlıses: Gelen mala gelsin

Yangında evde olmadığını sosyal medya adresinden açıklayan İbrahim Tatlıses, "Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum izmire uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşaallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" sözlerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23