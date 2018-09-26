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İzmir'de fırtına yüzünden tente koptu, 1 kişi yaralandı

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı Adliyesi'nin girişinde bulanan tentenin halatları koptu. Vatandaşların zarar görmemesi için çaba gösteren özel güvenlik görevlisi, tentenin yüzüne çarpması sonucu hafif yaralandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:31
İzmir'de fırtına yüzünden tente koptu, 1 kişi yaralandı

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardığı fırtına nedeniyle Bayraklı Adliyesi'nin C kapısında bulunan tentenin halatları koptu. Hızla savrulan tente, vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Savrulan tentenin vatandaşlara çarpmaması için adliye kapısında görevli polis ve özel güvenlik görevlileri yoğun çaba gösterdi. Bu sırada tente bir güvenlik görevlisinin yüzüne çarparak yaralanmasına ned

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:31
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