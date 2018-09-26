İzmir'de fırtına yüzünden tente koptu, 1 kişi yaralandı

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardığı fırtına nedeniyle Bayraklı Adliyesi'nin C kapısında bulunan tentenin halatları koptu. Hızla savrulan tente, vatandaşlar için tehlike oluşturdu. Savrulan tentenin vatandaşlara çarpmaması için adliye kapısında görevli polis ve özel güvenlik görevlileri yoğun çaba gösterdi. Bu sırada tente bir güvenlik görevlisinin yüzüne çarparak yaralanmasına ned