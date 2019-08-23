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İzmir’de FETÖ baskınları: 14 gözaltı

İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:48
İzmir’de FETÖ baskınları: 14 gözaltı

İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ile ilgili yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda, FETÖ terör örgütü mensuplarınca hücre evi olarak kullanılan adreslere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Kentte 19 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, ’ByLock’ ve çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve halen aktif olarak örgüt yapılanmasında bulundukları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.



Evlerin balkonlarından atlamaya çalıştılar


Hücre evlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonu ve tabletlerle yüklü miktarda para ele geçirildi.


Operasyon esnasında bazı şüphelilerin evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.


Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 08:48
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