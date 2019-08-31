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İzmir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi

Çeşme ilçesinde, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduklarını öne sürdükleri çifte evlerini sattırmak isteyen 3 kişi tutuklandı

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:17
İzmir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduklarını öne sürdükleri çifte evlerini sattırmak isteyen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşayan Y.Ş. ve F.Ş'yi telefonla arayıp FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduklarını ve operasyon yapıldığını, ikamet ettikleri evlerini satarak ikametlerinde parayla beklemelerini söylediğini belirledi.

Ekipler, T.D. isimli zanlının Y.Ş ve F.Ş'ye ait eve geleceği bilgisi üzerine evde beklemeye başladı. Zanlının eve gelip parayı istemesiyle operasyonu başlatan ekipler, zanlıyı suçüstü yakaladı.

Emniyete götürülen T.D. sorgusunda birlikte hareket ettiği kişilerin İzmir-Çeşme Otobanı Alaçatı Gişeler 5'inci kilometresinde beklediğini söyledi. Ekipler düzenledikleri operasyonla burada araçta bekleyen A.Ç ve M.A'yı gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:17
  1. Çeşme
  2. Çeşme Asayiş Büro Amirliği
  3. dolandırıcılık
  4. İzmir
  5. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklu

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