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Yerel İzmir'de feci kaza: Bir ölü bir yaralı
Yerel

İzmir'de feci kaza: Bir ölü bir yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 03:19:00 -
İzmir'de feci kaza: Bir ölü bir yaralı

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 3-TNS 35 yabancı plakalı otomobile U dönüşü yaptığı sırada, Abdullah A. idaresindeki 35 U 7999 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdullah A. ile yolcu konumundaki kardeşi Turgut A. (21) yola savruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Turgut A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Abdullah A. ise sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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