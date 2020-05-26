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Yerel

İzmir’de feci kaza! 5 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:06:00 -

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

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