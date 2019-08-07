İzmir'de feci kaza! 11 yaralı İzmir'in Kınık ilçesinde, Kınık- Bergama arası yolcu taşımacılığı yapan midibüsün, kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Kınık- Bergama Karayolu Dündarlı Mevkisi'nde meydana geldi. Poyracık Dündarlı Kavşağı'ndan Kınık- Bergama Karayolu'na çıkan Halil Tekin'in kullandığı midibüsü, Soma yönünden Bergama yönüne gelen Recep Gülüm yönetimindeki kamyonete çarpıp, devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü Recep Gülüm, beraberindeki Mustafa Halil Yılmaz ile midibüs şoförü Halil Tekin ve midibüste bulunan 8 kişi yaralandı. AmbulanslarlaNecla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, kaza yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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