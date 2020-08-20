İzmir'de faciadan dönülmüştü! İş yeri sahibinden ilk açklama: Vicdan azabı çekiyorum

İzmir’in Gaziemir ilçeside geçtiğimiz Salı günü korkutan bir olay yaşandı. Sarnıç Mahallesi’ndeki bir lunaparkta, yaklaşık 2 metre yükseklikteli kule asansörün halatı koptu. Olayda bir kadın ve 2 kız çouğu hafif şekilde yaralandı. Kadın ve 1 kız çocuğu ayakta tedavi edildi. Diğer kızın ise beli incindi, istirahat etmesi için evine gönderildi.

İlk açıklama: Vicdan azabı çekiyorum

Yaşananların ardından lunaparkın sahibi Hakkı Yakut ilk kez konuştu.

Yakut, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Ayrıca vicdan azabı çektiğini belirten Hakkı Yakut, kadın ve çocukların son müşterileri olduğunu söyledi. Çocukların velilerini aradığı zaman durumlarının iyi olduğunun söylendiğini belirten mekan sahibi, “Bu cihaz bizim değil, bu saatten sonra paketleyip firmaya göndereceğiz.” bilgisini verdi.