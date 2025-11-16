İzmir'de facia! 30 kedisiyle birlikte can verdi!

İzmir Menemen’de hayvanseverliğiyle tanınan 52 yaşındaki Şule Çörekçi, gece saatlerinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte yaşamını yitirdi.

İzmir’in Menemen ilçesinde, bölgenin en tanınan hayvan koruma gönüllülerinden biri olan Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi (52), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Çörekçi ile birlikte evde bulunan 30 kedinin de alevlerden kurtulamadığı belirlendi. Olay, hem bölgede hem de hayvanseverler arasında büyük üzüntü yarattı.

Alevler geceyi aydınlattı: Ekipler olay yerine koştu

Yangın, saat 03.00 sıralarında Menemen Mermerli Mahallesi’nde meydana geldi. Çörekçi’nin evinden yükselen yoğun alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen ihbar etti.

Bölgeye kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmasının ardından eve girerek inceleme yaptı. İtfaiye personeli, evin içerisinde Şule Çörekçi’nin cansız bedenine ulaştı.

30 kedi de kurtarılamadı: Hayvansever çevreler yasa boğuldu

Yangın, yalnızca Çörekçi’nin yaşamını değil, aynı zamanda onun yıllardır baktığı ve koruduğu 30 kedinin hayatını da aldı. Hayvanseverler, sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirerek Çörekçi’nin yıllardır bölgedeki sahipsiz hayvanlara verdiği emeği hatırlattı.

Neden çıktığı araştırılıyor: Ev küle döndü

Yangında tamamen yanan evde itfaiye ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, teknik inceleme raporlarının ardından kesin sonuca ulaşılacağı bildirildi.

Çörekçi’nin cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.