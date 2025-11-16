Robot süpürgeler casus çıktı!

Deneme yanılma yöntemiyle süpürgenin sistemine bilgisayarından bağlandı. Ancak daha büyük bir sürprizle karşılaştı: cihaz, evinin 3 boyutlu haritasını çıkaran açık kaynaklı Google Cartographer yazılımını çalıştırıyordu. Ve bu veriler, üretici şirkete gönderiliyordu. Ayrıca Narayanan, cihazın bozulduğu ana denk gelen zaman damgalı şüpheli bir komut da buldu. “Birileri ya da bir şey uzaktan cihazı devre dışı bırakma emri vermişti,” dedi. “Komut betiğini geri aldım ve cihazı yeniden başlattım. Anında çalıştı. Uzaktan kontrol özelliği sadece eklenmemişti, aktif olarak cihazı kalıcı şekilde devre dışı bırakmak için kullanılmıştı.”