Haber Merkezi Giriş Tarihi: Robot süpürgeler casus çıktı!
Hindistanlı bir yazılımcı, evinde bir yıldır kullandığı robot süpürgenin, izinsiz şekilde evin 3D haritasını çıkarıp üretici şirkete veri gönderdiğini keşfetti. Harishankar Narayanan adlı bir yazılımcı ve elektronik meraklısı, kendi blogu Small World’de 300 dolarlık akıllı süpürgesiyle ilgili çarpıcı bir gerçeği paylaştı: cihazı, evinden hassas verileri dışarıya gönderiyordu. Narayanan, bir yıldır popüler iLife A11 robot süpürgesini kullanıyordu. Meraklanınca, cihazın iç sistemlerini incelemeye karar verdi. “Biraz paranoyağım ama iyi türden,” diye yazdı. “Bu yüzden, her akıllı cihazda yaptığım gibi, ağ trafiğini izlemeye karar verdim.” Dakikalar içinde, süpürgenin dünya çapında uzak sunuculara sürekli veri gönderdiğini fark etti.