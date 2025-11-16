Haber Merkezi Giriş Tarihi: Uzmanlar uyarıyor: Erken bağırsak kanserinin gizli tetikleyicisi ilan edildi
Gazi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, sosis, kola ve hazır çorba gibi ultra işlenmiş gıdaların erken yaşlarda bağırsak kanserine yol açabileceği uyarısını yaptı. Prof. Dr. Coşkun, yayımlanan yeni bir çalışmada, bu tür gıdaları fazla tüketen bireylerin, az tüketenlere kıyasla kolorektal kanser öncüsü olan adenoma geliştirme riskinin E daha fazla olduğunun tespit edildiğini duyurdu