  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Uzmanlar uyarıyor: Erken bağırsak kanserinin gizli tetikleyicisi ilan edildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uzmanlar uyarıyor: Erken bağırsak kanserinin gizli tetikleyicisi ilan edildi

Gazi Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, sosis, kola ve hazır çorba gibi ultra işlenmiş gıdaların erken yaşlarda bağırsak kanserine yol açabileceği uyarısını yaptı. Prof. Dr. Coşkun, yayımlanan yeni bir çalışmada, bu tür gıdaları fazla tüketen bireylerin, az tüketenlere kıyasla kolorektal kanser öncüsü olan adenoma geliştirme riskinin E daha fazla olduğunun tespit edildiğini duyurdu

#1
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Erken bağırsak kanserinin gizli tetikleyicisi ilan edildi

Sağlık ve beslenme alanında kritik bir uyarı, ultra işlenmiş gıdaların tehlikeli boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, JAMA Oncology dergisinde yayımlanan ve yaklaşık 30 bin kadının diyet verilerini inceleyen önemli bir çalışmaya ilişkin açıklama yaptı. Çalışma, ilk defa ultra işlenmiş gıdaların tüketimini erken başlangıçlı kolorektal kanserle (bağırsak kanseri) ilişkilendiren bir veri sundu.

#2
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Erken bağırsak kanserinin gizli tetikleyicisi ilan edildi

Prof. Dr. Uğur Coşkun, ultra işlenmiş gıdalar ile ilgili yapılmış çalışmalara dair açıklama paylaştı. Ultra işlenmiş gıdaları fazla miktarda tüketenlerin yüzde 45 daha fazla adenoma kolorektal kanser öncüsü geliştirdiğini vurgulayan Uğur Coşkun, işlenmiş gıdaların erken yaşlarda bağırsak kanserine yol açacağını belirtti.

#3
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Erken bağırsak kanserinin gizli tetikleyicisi ilan edildi

"Çalışma, ultra işlenmiş gıdaların yüzde 45 daha fazla adenoma kolorektal kanser öncüsü geliştirdiğini ortaya koydu" Coşkun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sosis, salam, hazır çorbalar, kola, patates cipsleri gibi ultra işlenmiş gıdalarla ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalar, bu gıdaların tüketiminin diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinin görülme riskini arttırabileceğini göstermiştir. Birkaç gün önce yayınlanan yeni bir çalışmada, yaklaşık 30 bin kadının diyet ve endoskopi verilerini inceleyen araştırmacılar, ultra işlenmiş gıdaları fazla miktarda tüketen bireylerin, az tüketenlere kıyasla yüzde 45 daha fazla adenoma kolorektal kanser öncüsü geliştirdiğini ortaya koydu. Chan ve arkadaşlarının çalışmasının sonuçları JAMA Oncology dergisinde yayımlandı."

#4
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Erken bağırsak kanserinin gizli tetikleyicisi ilan edildi

“ERKEN BAŞLANGIÇLI KOLOREKTAL KANSERLE İLİŞKİLENDİREN İLK ÇALIŞMA OLDU” Katılımcıların tamamına 50 yaşından önce en az 2 defa kolonoskopi yapılmış olduğunu belirten Coşkun, "Çalışmada, hazır yemekler, paketli atıştırmalıklar, yüksek şeker, tuz, doymuş yağ içeren ürünler ve bol katkı maddesi barındıran endüstriyel gıdaların günlük tüketilen miktarına bakıldı. Araştırmacılar daha önce ultra işlenmiş gıdalar ile genel kolorektal kanser arasında bir ilişki bulmuştu, ancak bu çalışma ultra işlenmiş gıdaları erken başlangıçlı kolorektal kanserle ilişkilendiren ilk çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Uzmanlar uyarıyor: Erken bağırsak kanserinin gizli tetikleyicisi ilan edildi

“ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR KANSER SEBEBİ ARASINDA YER ALABİLİR” Çalışmanın sonuçlarını özetleyen Uğur Coşkun, "Ultra işlenmiş gıdaların yüksek tüketimi örneğin günde 5-10 porsiyon, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir ve erken başlayan kolorektal kanserin sebepleri arasında yer alabilir. Bununla birlikte, ultra-işlenmiş gıda tüketiminin doğrudan kolon kanserine neden olabileceğine dair elimizde halen net bir bilgi yok. Diyet sadece tek başına bu artışı açıklamıyor. Ama veriler ultra işlenmiş gıdalardan uzak durmanın erken yaşta kolon kanseri riskini azaltma stratejisi olabileceğini gösteriyor. Erken yaşlarda kolon sağlığını korumak için, şeker, tuz ve doymuş yağ oranı yüksek; lif, vitamin ve mineral yönünden fakir, yapay katkılar, renklendiriciler ve tatlandırıcılar içeren gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak ve daha çok sebze, meyve, tam tahıllı ürünler gibi yüksek lif içeren doğal besinleri sık tüketmek gerekir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?
Aktüel

20 Askerin şehit olduğu kaza sonrası tarihçi Murat Bardakçı cevap verdi: Neden Milli Yas ilan edilmedi?

Türkiye, 20 askerin şehit olduğu askeri uçak kazasının ardından yasa bürünürken, kamuoyunda “Neden milli yas ilan edilmedi?” soruları yoğun ..
Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı
Dünya

Ekrem’den bir darbe de yer altı madenlerine: Ülke kaybetti örgüt kazandı

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin detayları, CHP'nin yüzkarası kabul edilen bu olayın vahametini gözler önüne serdi. İddianame..
Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp
Gündem

Bunların alayını vatana ihanetten yargılayın! Konya’da şehidimize büyük ayıp

Konya’da kahraman şehidimizin taziyesi varken kendini bilmez şahıslar düğün yaptı. Saygısızlık karşısında harekete geçen polis ekibi, olay y..
Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Sosyal Medya

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Gazeteci ve yazar Etyen Mahçupyan, katıldığı bir programda Türkiye'deki siyasi kutuplaşmaya dair dikkat çekici bir yorumda bulunarak, Cumhur..
Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!
Dünya

Su krizi: Dicle ve Fırat kuruyor… Hükümetten çok aşamalı acil plan!

Irak’ta yağışların sert düşüşü, yeraltı sularının tükenmesi ve Dicle–Fırat hattına aşırı bağımlılık, su stoklarını yüzde 8’e kadar indirdi. ..
Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda "ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller"
Gündem

Remzi Çayır ülkücüler için faşist diyen Sözcü’nün televizyonunda “ülkücü hakimlerle görüşüyorum, memnun değiller”

2015 yılında bile Samanyolu habere çıkıp, "Fethullah Gülen’den bu ülke ne zarar görmüş” diyen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, u..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23