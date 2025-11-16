FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftası başlıyor!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10’ncu ve son haftası, bugün 8 maçla başlayacak. Türkiye, 18 Kasım Salı günü ispanya ile deplasmanda oynayacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftası bugün başlayacak. Son haftanın oynanmasıyla birlikte Dünya Kupası’na gidecek takımlar ve play-off katılacak ülkeler netleşecek.
Son haftanın programı şöyle:
Bugün:
D Grubu
20:00 Azerbaycan – Fransa
20:00 Ukrayna – İzlanda
F Grubu
17:00 Macaristan - İrlanda
17:00 Portekiz – Ermenistan
I Grubu
22:45 İsrail - Moldova
22:45 İtalya – Norveç
K Grubu
20:00 Arnavutluk - İngiltere
20:00 Sırbistan -Letonya
Yarın
K Grubu
22:45 Almanya – Slovakya
22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg
G Grubu
22:45 Hollanda – Litvanya
22:45 Malta – Polonya
L Grubu
22:45 Çekya – Cebelitarık
22:45 Karadağ – Hırvatistan
18 Kasım Salı
E Grubu
22:45 İspanya – Türkiye
22:45 Bulgaristan – Gürcistan
B Grubu
22:45 Kosova - İsviçre
22:45 İsveç – Slovenya
C Grubu
22:45 Belarus – Yunanistan
22:45 İskoçya - Danimarka
H Grubu
22:45 Avusturya - Bosna-Hersek
22:45 Romanya - San Marino
J Grubu
22:45 Belçika - Lihtenştayn
22:45 Galler - K. Makedonya