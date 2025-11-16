  • İSTANBUL
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftası başlıyor!

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftası başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10’ncu ve son haftası, bugün 8 maçla başlayacak. Türkiye, 18 Kasım Salı günü ispanya ile deplasmanda oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 10. haftası bugün başlayacak. Son haftanın oynanmasıyla birlikte Dünya Kupası’na gidecek takımlar ve play-off katılacak ülkeler netleşecek.

Son haftanın programı şöyle:

Bugün:

D Grubu

20:00 Azerbaycan – Fransa

20:00 Ukrayna – İzlanda

F Grubu

17:00 Macaristan - İrlanda

17:00 Portekiz – Ermenistan

I Grubu

22:45 İsrail - Moldova

22:45 İtalya – Norveç

K Grubu

20:00 Arnavutluk - İngiltere

20:00 Sırbistan -Letonya

Yarın

K Grubu

22:45 Almanya – Slovakya

22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg

G Grubu

22:45 Hollanda – Litvanya

22:45 Malta – Polonya

L Grubu

22:45 Çekya – Cebelitarık

22:45 Karadağ – Hırvatistan

18 Kasım Salı

E Grubu

22:45 İspanya – Türkiye

22:45 Bulgaristan – Gürcistan

B Grubu

22:45 Kosova - İsviçre

22:45 İsveç – Slovenya

C Grubu

22:45 Belarus – Yunanistan

22:45 İskoçya - Danimarka

H Grubu

22:45 Avusturya - Bosna-Hersek

22:45 Romanya - San Marino

J Grubu

22:45 Belçika - Lihtenştayn

22:45 Galler - K. Makedonya

