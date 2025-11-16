  • İSTANBUL
İsrail ordusu 150'den fazla Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti
Dünya

İsrail ordusu 150'den fazla Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail ordusu 150'den fazla Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye gönderdiğini itiraf etti

İsrail, 150’nin üzerindeki Filistinlinin Gazze’den Güney Afrika’ya gönderildiğini resmen doğruladı. Pasaportlarında İsrail çıkış damgası olmaması nedeniyle Johannesburg'da 12 saat bekletilen Filistinlilerin durumu, Tel Aviv yönetiminin etnik temizlik niyetiyle sürgün yaptığı iddialarını güçlendirdi.

İsrail'den, 150'nin üzerindeki Filistinliyi Gazze'den üçüncü bir ülkeye sürgün ettiği yönünde dikkat çeken bir itiraf geldi.

İsrail ordusuna bağlı İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT),

yerel basına yaptığı açıklamada Gazze sakinlerinin Güney Afrika’ya kendileri tarafından gönderildiğini ifade etti.

PASAPORT KRİZİ VE DAMGA EKSİKLİĞİ

Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin üçüncü bir ülkeye kabul edileceğine onay vererek Gazze'den çıkışlarını sağladığı iddia edildi. Ancak operasyondaki şu detaylar şüpheleri artırdı:

  • Üçüncü ülke isminin belirtilmemesi.

  • Filistinlilerin pasaportlarına İsrail'den çıkış damgası vurulmaması.

  • Filistinlilerin Güney Afrika'da bu sebeple ülkeye girişe izin verilmeden önce 12 saat boyunca bekletilmek zorunda kalması.

Gazze'deki soykırım ve etnik temizlik yapma niyetine dair eleştirilen İsrail'in Başbakanlık Ofisi ile Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

 

GAZZE'DEN ÇIKIŞLARI AYARLAYAN KURULUŞ: AL-MAJD

Haaretz gazetesinin haberinde, 153 Filistinlinin sürgün sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Filistinliler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan İsrail'e getirilerek Eilat'taki Ramon Havaalanı'na götürüldü; buradan Nairobi (Kenya) üzerinden Johannesburg'a uçtular.

Yerel basına konuşan İsrailli askeri bir yetkili, 'Al-Majd' isimli bir kuruluşun Filistinlileri sınır kapısına getirdiğini savundu.

Ancak Güney Afrika merkezli bazı sivil toplum kuruluşları,'Al Majd' isimli sözde kuruluşun İsrail ile bağlantılı olduğunu ve Filistinlileri Gazze'den sürgün etmek için çalıştığını vurguladı.

GÜNEY AFRİKA SÜRECİ SORUŞTURUYOR

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, gizemli yolculuğun ayrıntılarının araştırıldığını belirtti.

Ramaphosa, "Uygun bir değerlendirme yapıp geleceğin ne göstereceğine bakacağız" dedi.

Ramaphosa, Filistinlilerin gerekli evraklardan yoksun olmalarına rağmen, merhametten ve destekledikleri bir halka mensup olmalarından dolayı onları kabul etmeleri gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

 

 

