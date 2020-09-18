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Yaşam İzmir'de evlat nöbeti tutan baba, asker olmak için dilekçe verdi
Yaşam

İzmir'de evlat nöbeti tutan baba, asker olmak için dilekçe verdi

Terör örgütü PKK'nın 9 yıl önce dönemin HDP'li yöneticileri aracılığıyla dağa kaçırdığı kızının dönmesi için eylem yapan Mehmet Laçin, askerlik şubesine gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:12:00 -
İzmir'de evlat nöbeti tutan baba, asker olmak için dilekçe verdi

Kızı 9 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan baba Mehmet Laçin, gönüllü asker olması için askerlik şubesine dilekçe verdi.

HDP İzmir il binası önünde şubat ayından bu yana nöbet tutan Laçin, gönüllü askerlik için kızının fotoğrafı ile Yenişehir Askerlik şubesine başvurdu.

Laçin gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını yaklaşık 10 yıldır kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi. Kızının HDP tarafından götürüldüğünü belirten Laçin, "Ben müdahale ettim, beni yere yatırdılar. Bunların kulağı var duymuyor, gözü var görmüyor. Son çare olarak hukuki mücadeleme başladım. " diye konuştu.

Kızını terör örgütünden kurtarmak istediğini vurgulayan Laçin, şöyle devam etti:

"Kızımı kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Kızımı kurtarmak, vatanımı savunmak için Mücadele ediyorum., Allah beni vatansız ve evlatsız bırakmasın, asker olmak istedim. Ne cevabın verileceğini bilmiyorum. "

"HDP beni tehdit ediyor"

Kızının kaçırılmasıyla ilgili olarak HDP hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tehdit edildiğini belirterek, "HDP beni tehdit ediyor. 'HDP'ye açtığın davayı geri al, sana yararı olmaz' diyorlar. . ' dedi.

Baba Laçin dilekçesinde şunları söyledi:

"Lise son sınıf öğrencisiyken HDP tarafından kaçırılan ve terör örgütü tarafından tuzağa düşen kızımı kurtarmak için mücadele ettim. HDP Diyarbakır ve İzmir'de çocuğum ve vatanım için nöbet tutuyorum. Kızımı kurtarmak ve vatanımı savunmak için asker olmak istiyorum. "

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