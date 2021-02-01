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Gündem İzmir’de evini ateşe veren kişi kaçtı
Gündem

İzmir’de evini ateşe veren kişi kaçtı

İzmir’in Konak ilçesinde, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişi evini ateşe verip kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 03:58:00 -
İzmir’de evini ateşe veren kişi kaçtı

Yangın, akşam saatlerinde Küçükada Mahallesi 3552 Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın birinci katı iddiaya göre madde bağımlısı olduğu ileri sürülen S.G., tarafından ateşe verildi. Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yalnız yaşadığı ve evini yaktığı ileri sürülen S.G., olay yerinden kaçtı. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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